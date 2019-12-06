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Espreso.tvОбществоНормандский саммит в Париже продлится три часа: обнародовано расписание встречи

Нормандский саммит в Париже продлится три часа: обнародовано расписание встречи

Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву)

Об этом заявила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00. Совместная конференция запланирована на 19.00", - сказала Деммер, имея в виду парижское время.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса, но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги.

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