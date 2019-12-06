На Донбассе с начала суток пострадал один военнослужащий

6 декабря, 2019, 18:57

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

5 обстрелов позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды возле Луганского - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил также 5 обстрелов по укреплениям Объединенных сил: дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Водяного и Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки - из станковых противотанковых гранатометов.

6 декабря боевое травмирование получил один военнослужащий Объединенных сил.

В районе населенного пункта Марьинка завершены аварийно-восстановительные работы. Украинские спасательные службы и рабочие АО "ДТЭК Донецкие электросети" отремонтировали линии электропередач и подключили к электроснабжению последние 12 из 260 обесточенных домов.

Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" сегодня осуществлялись автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 2274 пассажира. Представители ГСЧС Украины провели ежедневное обследование местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Красного Креста, при необходимости, оказывают помощь гражданскому населению.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются мероприятия по соблюдению режима ТИШИНА. Обстановка остается стабильной.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. В общем, во время их силами и средствами ГСЧС Украины, было изъято 244 взрывоопасных предмета. Кроме того, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств.