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Espreso.tvМирНа авиабазе ВМС США произошла стрельба, есть погибшие

На авиабазе ВМС США произошла стрельба, есть погибшие


фото: youtube
В пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате погибли два человека, несколько пострадали

"Все выходы окружены из-за сообщения об активном стрелке", - говорится в сообщении авиабазы в Twitter.

Представитель шерифа округа Эскамбиа заявил в комментарии NBC News, что стрелок погиб.

В больнице Baptist Health Care сообщили, что к ним поступило пятеро пострадавших.

Это второй инцидент со стрельбой, произошедший на военном объекте на этой неделе.

4 декабря двое гражданских сотрудников Минобороны США погибли в результате ранений, полученных во время стрельбы на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор.

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