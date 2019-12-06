На авиабазе ВМС США произошла стрельба, есть погибшие

6 декабря, 2019, 17:12

В пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате погибли два человека, несколько пострадали

"Все выходы окружены из-за сообщения об активном стрелке", - говорится в сообщении авиабазы в Twitter.

*** Alert ***



Both gates of NASP are currently secured due to reports of an active shooter. More information will be provided as it becomes available. - NAS Pensacola (@NASPCOLA) December 6, 2019

Представитель шерифа округа Эскамбиа заявил в комментарии NBC News, что стрелок погиб.

В больнице Baptist Health Care сообщили, что к ним поступило пятеро пострадавших.

Это второй инцидент со стрельбой, произошедший на военном объекте на этой неделе.

4 декабря двое гражданских сотрудников Минобороны США погибли в результате ранений, полученных во время стрельбы на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор.