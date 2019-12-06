На авиабазе ВМС США произошла стрельба, есть погибшие
6 декабря, 2019, 17:12
В пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате погибли два человека, несколько пострадали
"Все выходы окружены из-за сообщения об активном стрелке", - говорится в сообщении авиабазы в Twitter.
*** Alert ***- NAS Pensacola (@NASPCOLA) December 6, 2019
Both gates of NASP are currently secured due to reports of an active shooter. More information will be provided as it becomes available.
Представитель шерифа округа Эскамбиа заявил в комментарии NBC News, что стрелок погиб.
В больнице Baptist Health Care сообщили, что к ним поступило пятеро пострадавших.
Это второй инцидент со стрельбой, произошедший на военном объекте на этой неделе.
4 декабря двое гражданских сотрудников Минобороны США погибли в результате ранений, полученных во время стрельбы на объединенной базе ВМС и ВВС США Перл-Харбор.
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