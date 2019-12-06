Ломаченко признали лучшим боксером года
6 декабря, 2019, 14:19
Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO
Об этом сообщается в facebook.
В столице Японии, Токио, состоялся конгресс WBO (Всемирная боксерская организация), на котором был назван лучший боксер 2019 года по версии организации. Им стал украинец Василий Ломаченко.
Награды получили и другие члены команды Василия Ломаченко: лучшим менеджером года признан Эгис Климас, а Боб Арум стал лучшим промоутером.
Отец боксера, а по совместительству его тренер Анатолий Ломаченко признан лучшим специалистом 2019 года.
- Напомним, 31 августа в Лондоне Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
- 7 ноября мексиканец Сауль Альварес отобрал у Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
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