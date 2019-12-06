Ломаченко признали лучшим боксером года

6 декабря, 2019, 14:19

Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO

Об этом сообщается в facebook.

В столице Японии, Токио, состоялся конгресс WBO (Всемирная боксерская организация), на котором был назван лучший боксер 2019 года по версии организации. Им стал украинец Василий Ломаченко.

Награды получили и другие члены команды Василия Ломаченко: лучшим менеджером года признан Эгис Климас, а Боб Арум стал лучшим промоутером.

Отец боксера, а по совместительству его тренер Анатолий Ломаченко признан лучшим специалистом 2019 года.