 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко признали лучшим боксером года

Ломаченко признали лучшим боксером года


фото: Reuters
Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером 2019 года по версии WBO

Об этом сообщается в facebook.

В столице Японии, Токио, состоялся конгресс WBO (Всемирная боксерская организация), на котором был назван лучший боксер 2019 года по версии организации. Им стал украинец Василий Ломаченко.

Награды получили и другие члены команды Василия Ломаченко: лучшим менеджером года признан Эгис Климас, а Боб Арум стал лучшим промоутером.

Отец боксера, а по совместительству его тренер Анатолий Ломаченко признан лучшим специалистом 2019 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать