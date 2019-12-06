 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКрымском члену "Единой России", который ехал за украинским паспортом, объявили подозрение, - адвокат

Крымском члену "Единой России", который ехал за украинским паспортом, объявили подозрение, - адвокат


фото: Ігор Кучерявий
Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении

Об этом сообщают Крым.Реалии. со ссылкой на адвоката Игоря Мокина

По его словам, о подозрении сообщили СБУ и Прокуратура АРК по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"

  • На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
  • В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админгранице с Херсонской областью не было.
  • Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

6 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать