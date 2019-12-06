Крымском члену "Единой России", который ехал за украинским паспортом, объявили подозрение, - адвокат
6 декабря, 2019, 15:57
Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении
Об этом сообщают Крым.Реалии. со ссылкой на адвоката Игоря Мокина
По его словам, о подозрении сообщили СБУ и Прокуратура АРК по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"
- На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
- В Службе безопасности Украины сообщили, что задержание крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админгранице с Херсонской областью не было.
- Херсонский городской суд арестовал изъятое имущество члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
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