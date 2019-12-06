Крымском члену "Единой России", который ехал за украинским паспортом, объявили подозрение, - адвокат

6 декабря, 2019, 15:57

Члену партии "Единая Россия" из аннексированного Севастополя Игорю Кучерявому, который сейчас находится в Херсоне, сообщили о подозрении

Об этом сообщают Крым.Реалии. со ссылкой на адвоката Игоря Мокина

По его словам, о подозрении сообщили СБУ и Прокуратура АРК по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"