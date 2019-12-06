Футболист "Арсенала" сходил в туалет во время матча
Об этом сообщает The Sun.
В 15-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" встречался с "Брайтоном" (1: 2). Столичный клуб проиграл, однако встреча запомнилась несколько иным.
На 89-й минуте матча операторы "выловили" капитана "Арсенала" Обамеянга, который выбежал из подтрибунного помещения на поле. Футболист воспользовался моментом, чтобы сходить в туалет. Он отсутствовал на поле всего несколько минут.
"Я даже не заметил, что он ушел, я только видел, как он вернулся на поле. Когда тебе нужно выйти - тебе нужно выйти", - прокомментировал этот эпизод тренер "Арсенала" Фредди Люнгберг.
После 15 матчей лондонцы занимают 10 место и имеют в активе 19 очков. У "Брайтона" 18 зачетных баллов и 13 место.
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