Джулиани встретился с Дубинским
6 декабря, 2019, 07:56
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский встретился с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани
Информация об этом обнародована в телеграмм-канале Дубинского.
Встреча якобы состоялась по предложению адвоката президента США.
Джулиани 3 декабря встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом. Как было заявлено, встреча состоялась в рамках создания документального сериала.
- Ранее Луценко сообщал, что встречался с Джулиани и обсуждал дела денег Януковича и возможного вмешательства Украины в выборы в США и дела сына Байдена.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-