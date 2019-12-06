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Espreso.tvОбществоДжулиани встретился с Дубинским

Джулиани встретился с Дубинским

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский встретился с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани

Информация об этом обнародована в телеграмм-канале Дубинского.

Встреча якобы состоялась по предложению адвоката президента США.

Джулиани 3 декабря встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом. Как было заявлено, встреча состоялась в рамках создания документального сериала.

  • Ранее Луценко сообщал, что встречался с Джулиани и обсуждал дела денег Януковича и возможного вмешательства Украины в выборы в США и дела сына Байдена.
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