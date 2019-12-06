Джошуа – Руис: чемпиона едва не лишили титула

6 декабря, 2019, 12:50

7 ноября состоится бой-реванш Энтони Джошуа – Энди Руис. Поединок пройдет в Саудовской Аравии, куда действующий чемпион буквально отказывался ехать

Энди заявлял, что готов драться только на территории США. Но, как оказалось, свои условия он диктовать не может.

Перед первой встречей с Джошуа, когда Руис отобрал у него титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO, мексиканец подписал контракт, который обязывал его провести реванш там, где скажут. В противном случае у Энди просто забрали бы все пояса. Причем лишиться чемпионских званий он мог даже в случае переноса боя.

В итоге Руис решил не рисковать и не отстаивать свои титулы в судах. Тем более, что за бой ему уже пообещали солидный гонорар – 13 миллионов долларов. Джошуа, кстати, получит гораздо больше – 85 миллионов долларов.

Что касается шансов на успех, то как и в прошлый раз они на стороне британца. У него 63% на победу от экспертов Parimatch. Все в мире, конечно, пересмотрели свое отношение к Руису, но отдавать ему полное преимущество никто не готов.

Если сравнивать боксеров, Энди не особо похож на спортсмена, хотя он и сгонял активно вес перед реваншем. Джошуа же выше, с большим размахом рук, быстрее, техничнее… но все равно проиграл в 7-м раунде в прошлый раз. У Руиса тяжелый удар, он не боится идти в открытую на соперника. Стоит замешкаться и пропустить – бой окончен.

С этим согласен и тренер Энтони Роберт Маккракен, который уже заявил, что тяжелый хук мексиканца одна из самых больших проблем для его подопечного. Поэтому, Руиса важно держать на расстоянии. Сам Энди сказал, что рассчитывает на открытый бокс и планирует как следует погонять соперника по рингу.