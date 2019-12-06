Дорожная карта деоккупации, миротворцы ООН, никакого газа в повестке дня, - Порошенко дал советы Зеленскому перед Нормандским саммитом

6 декабря, 2019, 11:26

Петр Порошенко является одним из основателей "нормандского формата" и имеет опыт крайне сложных переговоров с российским президентом Путиным

В статье для "Украинской правды" "Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже" пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" пишет о ключевых рекомендациях по стратегии и тактике перед переговорами в Париже.

"Напомню, предыдущий саммит состоялся еще в октябре 2016 года в Берлине. Тогда совместными силами проукраинской коалиции при активной поддержке канцлера Германии и президента Франции Путин был поставлен перед жестким выбором: либо реально выполнять Минские договоренности по так называемой "дорожной карте", либо заморозить ситуацию, тянуть время и страдать от изоляции, экономических санкций и международных судебных исков", - отметил Порошенко.

Следующими шагами должна стать конструктивная дорожная карта по имплементации Минских договоренностей, возвращение украинских территорий и установлению мира. Но для Путина такой путь означал бы его поражение и был неприемлем. Он начал продвигать российский сценарий урегулирования ситуации на Донбассе - "присоединение Украины" к оккупированным территориям с правом фактического вето на европейский и евроатлантический выбор нашего государства. Порошенко в статье подчеркивает - нужно вернуться к "дорожной карте", которая может стать ключом к устойчивому миру.

"Ключевым аспектом является приоритет безопасности компонента всего комплекса Минских договоренностей, включая вывод российских войск.

Обращаю особое внимание на опасную игру со сроками об условиях признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствия выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата ", - отмечает Порошенко.

"Неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются миротворцы под руководством ООН.

Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых безопасности условий, включая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за рубежом", - убежден Петр Порошенко .

Он также отметил, что категорически нельзя включать в повестку дня Нормандского саммита "газовый вопрос".

"Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ.

Хотел бы попутно предупредить, чтобы не стало оно сюрпризом. Уже пятый год, как мы не покупаем газ в России и не имеем в нем хотя бы малейшей экономической необходимости. Поэтому не знаю, как кто, но наша команда восстановление прямых закупок газа у Путина будет рассматривать как капитуляцию - причем не только в энергетической, но и в политической сфере", - пишет Порошенко.

"И самый важный совет - не доверять Путину.

Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев, и не видит нашего места на политической карте Европы", - отмечает пятый президент Украины.