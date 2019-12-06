Чиновники предоставляют приоритет грузам из страны-агрессора, - письмо к министру инфраструктуры

6 декабря, 2019, 13:18

В условиях российской агрессии украинские чиновники в транзитных перевозках отдают предпочтение российским компаниям и даже создали для них более выгодные условия, чем для украинских экспортеров

Об этом говорится в письме Полтавского ГОКа министру инфраструктуры Владиславу Криклию. Его призывают решить проблему нечестной конкуренции.

В письме к министру просят прекратить дискриминацию украинских экспортеров со стороны украинских чиновников, которые отдают предпочтение транзитным перевозкам российского груза. К тому же расценки на перевозки грузов ниже тарифов для украинских экспортеров.

Неделю назад на совещании у Владислава Криклия приняли решение уменьшить объемы транзитных грузов через порт "Южный" с 240 тысяч до 40 тысяч тонн. Однако ситуация так и не изменилась, говорится в письме. Объем транзитных грузов через этот порт не просто не уменьшается, а наоборот, постоянно растет, пишет заместитель Председателя по коммерческим вопросам Полтавского ГОКа Дмитрий Спатарь.

Кроме того, перевозки больших объемов груза украинского предприятия в декабре до сих пор не согласованы. А тем временем в "УЗ" заявили новые планы на перевозку дополнительно 200 тыс. тонн российских транзитных грузов через порт "Южный".

В Полтавском ГОК просят правительство разобраться и с перевозками АС Месплан (подчиняется "УЗ" - ред.), который постоянно только увеличивает объемы российского транзитного груза. Также Владислава Криклия просят определить, кто именно лоббирует приоритет российских компаний в сфере перевозок.

Напомним, ранее уже пять предприятий ГОК обращались к министрам Криклию и Милованову с призывом пересмотреть условия и прекратить дискриминацию украинских экспортеров в пользу российских конкурентов.