Биатлон: тренер назвал состав сборной Украины на классическую эстафету в Эстерсунде
6 декабря, 2019, 19:49
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на первую классическую эстафету сезона, которая пройдет в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде
Об этом сообщает UA: Биатлон в facebook.
Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды на классическую эстафету Кубка мира по биатлону, которая состоится 7 декабря в 18:30.
Состав сборной Украины:
Артем Тищенко - Артем Прима - Руслан Ткаленко - Дмитрий Подручный
Лучшим результатом украинский в мужской эстафете в прошлом сезоне Кубка мира были седьмые места в Рупольдинге и Кэнморе.
- Напомним, 4 декабря в шведском Эстерсунде в индивидуальной гонке победил француз Мартен Фуркад .
- 30 ноября сборная Украины по биатлону финишировала 15-й в смешанной эстафете на стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
- Анастасия Меркушина и Артем Тищенко финишировали четвертыми в одиночном миксте на этапе Кубка мира Эстерсунде.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-