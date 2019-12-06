Биатлон: тренер назвал состав сборной Украины на классическую эстафету в Эстерсунде

6 декабря, 2019, 19:49

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра определился с составом на первую классическую эстафету сезона, которая пройдет в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде

Об этом сообщает UA: Биатлон в facebook.

Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды на классическую эстафету Кубка мира по биатлону, которая состоится 7 декабря в 18:30.

Состав сборной Украины:

Артем Тищенко - Артем Прима - Руслан Ткаленко - Дмитрий Подручный

Лучшим результатом украинский в мужской эстафете в прошлом сезоне Кубка мира были седьмые места в Рупольдинге и Кэнморе.