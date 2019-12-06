Арсений Яценюк - воинам ВСУ: Вы стоите на первой линии нашей независимости и свободы

6 декабря, 2019, 11:28

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил украинских воинов с Днём Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет пресс-служба .

"Защищать страну - высокая миссия, которую берут на себя люди отважные, сильные, с чувством большой любви к родной стране", - написал он в своем Facebook.

"Вы стоите на первой линии нашей Независимости и Свободы. За вашими плечами - все наше государство, каждая семья, каждая жизнь, наше сегодня и наше будущее", - написал Арсений Яценюк.