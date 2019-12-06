Американец выиграл $ 15 млн в лотерею и не забрал сумму

6 декабря, 2019, 19:00

В США победитель лотереи за полгода так и не явился за призом в $ 14,6 млн

Об этом сообщает USA Today.

Победителю дали 180 дней, чтобы забрать многомиллионный приз. Но даже через полгода он не появился. Выигрышный билет мужчина приобрел 5 июня в Гудьире, штат Аризона.

Представитель Аризонской лотереи Джон Гиллилэнд заявил, что это самый большой джекпот, который не забрали с 1999 года, который тогда составлял всего $ 4 млн.

Сообщается, что около 30% выигрыша отдадут на работу общественных адвокатов для детей, пострадавших от насилия. А $ 250 тыс. перечислят на оплату специальной образовательной программе, которая позволит американцам бесплатно посещать некоторые курсы старших классов и колледжей. Еще $ 850 тыс. пойдут на программу по разоблачению интернет-преступлений против детей. Остаток распределят на финансирование новых выигрышей.