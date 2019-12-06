Американец выиграл $ 15 млн в лотерею и не забрал сумму
Об этом сообщает USA Today.
Победителю дали 180 дней, чтобы забрать многомиллионный приз. Но даже через полгода он не появился. Выигрышный билет мужчина приобрел 5 июня в Гудьире, штат Аризона.
Представитель Аризонской лотереи Джон Гиллилэнд заявил, что это самый большой джекпот, который не забрали с 1999 года, который тогда составлял всего $ 4 млн.
Сообщается, что около 30% выигрыша отдадут на работу общественных адвокатов для детей, пострадавших от насилия. А $ 250 тыс. перечислят на оплату специальной образовательной программе, которая позволит американцам бесплатно посещать некоторые курсы старших классов и колледжей. Еще $ 850 тыс. пойдут на программу по разоблачению интернет-преступлений против детей. Остаток распределят на финансирование новых выигрышей.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-