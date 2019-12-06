60% граждан высказались за разведение сил на Донбассе, 27% - против, - опрос

6 декабря, 2019, 14:05

Новый опрос показывает региональную разницу в отношении украинцев к разведению войск, проведению выборов на Донбассе и амнистии боевикам с 4 по 19 ноября 2019 года

Представители фонда "Демократические инициативы" и КМИС провели исследование общественного мнения украинцев в период с 4 по 19 ноября 2019 года.



Так, на вопрос об отношении к разведению военных сил на Донбассе, 60% ответили положительно против 27% отрицательных ответов. Однако наблюдаются существенные региональные различия - если на Юге и Востоке 74-79% граждан положительно оценивают такой шаг, то в Центре Украины таких 53%, а на Западе - 47%. Почти единогласно такое решение поддерживают избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь" (90%), среди сторонников "Слуги народа" 69% оценивают это решение положительно, 20% - отрицательно и еще 10% не определились. С избирателями партии "Европейская солидарность" ситуация противоположная - 19% одобряют разведения войск, зато 72% относятся к этому критически.

Украинцы в основном с опаской относятся к проведению местных выборов на неконтролируемых Украины территориях Донецкой и Луганской областей - всего 20% говорят, что выборы следует провести как можно быстрее без никаких предпосылок.

Еще 21% поддерживают проведение выборов после освобождения этих территорий от российских войск и разоружения боевиков, а 24,5% украинцев считают, что выборы можно проводить только через несколько лет после того, как Украина установит полный контроль над этими территориями. Более лояльно относятся к проведению выборов без предпосылок на Юге и Востоке (37% и 38%), а на Западе и в Центре этот вариант поддерживают лишь 9% и 11% соответственно. Среди сторонников "ОПЗЖ" 52% поддерживают проведение выборов без предпосылок, среди избирателей "Слуги народа" - 20%, а среди сторонников "ЕС" таких всего 5%.

Полная амнистия для всех без исключения, кто был задействован в военном конфликте на Донбассе, не приемлема для граждан - только 8% высказались в поддержку такого шага. Еще 22% считают, что амнистировать можно участников незаконных вооруженных формирований, за исключением тех, кто оказывал серьезные преступления (убийства гражданских лиц, пытки и т.д.). Четверть граждан Украины не готовы к одному варианту амнистии - по их мнению, нужно привлекать к ответственности всех по закону.