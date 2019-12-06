140 млн грн "вознаграждения": полиция разоблачила фармацевтические компании на подкупе врачей для продвижения препаратов

6 декабря, 2019, 19:15

Работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следственного управления полиции Киева и столичной прокуратуры разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж

Об этом сообщает Нацполиция.

"За полученное вознаграждение врачи ряда медучреждений выписывали пациентам препараты, в реализации которых были заинтересованы представители фармкомпаний. Деньги на подобные "промо-кампании" находили благодаря уклонению от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинские препараты именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 млн грн.

Для получения средств была организована схема уклонения от уплаты налогов путем фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.