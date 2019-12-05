Зозуля объяснил, почему не перешел в клуб испанского топ-дивизиона
5 декабря, 2019, 17:37
Украинский футболист Роман Зозуля заявил, что не перешел в клуб испанской примеры, поскольку хочет туда пробиться с "Альбасете"
Об этом сообщает официальный сайт "Альбасете".
По словам Зозули, летом у него были предложения от клубов сильнейшего испанского дивизиона, однако он решил остаться в "Альбасете", который выступает во второй по силе лиге.
"Я мог бы играть в Примере с другим клубом, но я хочу пробиться туда с" Альбасете ", эта задача важнее моих личных амбиций", - сказал Зозуля
Также украинец назвал себя командным игроком и заверил, что голы для него не главное.
"Голы для меня не главное. Я - командный игрок и борюсь за всех. Я мог бы выполнять все пенальти, чтобы забивать больше голов. Но главная задача для нас - побеждать, не имеет значения, кто забивает", - заверил Зозуля.
- 31 октября украинского футболиста Романа Зозулю признали лучшим футболистом испанского клуба "Альбасете" в октябре.
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