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Espreso.tvСпортЗозуля объяснил, почему не перешел в клуб испанского топ-дивизиона

Зозуля объяснил, почему не перешел в клуб испанского топ-дивизиона


фото: albacetebalompie.es
Украинский футболист Роман Зозуля заявил, что не перешел в клуб испанской примеры, поскольку хочет туда пробиться с "Альбасете"

Об этом сообщает официальный сайт "Альбасете".

По словам Зозули, летом у него были предложения от клубов сильнейшего испанского дивизиона, однако он решил остаться в "Альбасете", который выступает во второй по силе лиге.

"Я мог бы играть в Примере с другим клубом, но я хочу пробиться туда с" Альбасете ", эта задача важнее моих личных амбиций", - сказал Зозуля

Также украинец назвал себя командным игроком и заверил, что голы для него не главное.

"Голы для меня не главное. Я - командный игрок и борюсь за всех. Я мог бы выполнять все пенальти, чтобы забивать больше голов. Но главная задача для нас - побеждать, не имеет значения, кто забивает", - заверил Зозуля.

 

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