Зеленский поговорил с Макроном и скоординировал позиции перед встречей в нормандском формате
5 декабря, 2019, 22:54
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря", - говорится в сообщении.
- По инсайду нардепа Гончаренко, саммит в нормандском формате в Париже начнется с двусторонней закрытой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
- В России заявили, что в нормандском формате могут подписать "какой-нибудь необязательный документ"
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