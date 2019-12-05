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Espreso.tvОбществоЗеленский поговорил с Макроном и скоординировал позиции перед встречей в нормандском формате

Зеленский поговорил с Макроном и скоординировал позиции перед встречей в нормандском формате


фото: nv.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

  • По инсайду нардепа Гончаренко, саммит в нормандском формате в Париже начнется с двусторонней закрытой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
  • В России заявили, что в нормандском формате могут подписать "какой-нибудь необязательный документ"
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