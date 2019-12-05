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Espreso.tvОбществоЗеленского не допрашивали по делу Звиробий, - Труба

Зеленского не допрашивали по делу Звиробий, - Труба


фото: dbr.gov.ua
Президента Владимира Зеленского не допрашивали в рамках дела об "угрозах" от волонтера Маруси Звиробий и народного депутата София Федыны

Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба, пишет Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день президент не допрашивался, процессуального статуса у него еще нет", - сказал он.

По словам Трубы, в ГБР направила для согласования в Генпрокуратуру два проекта подозрения по этому делу.

  • Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеры и добровольцев Маруси Звиробий.
  • Сначала ее адвокат Андрей Писаренко сообщал, что у нее изъяли 2 ружья и 3 телефона .
  • В то же время, комментируя этот случай, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине якобы нужно "приглушить" свободу слова "из уважения к институту президентства" .
  • Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Биленька) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогер. В октябре 2019 года вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
  • Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) значительно усилили охрану перед приходом на допрос волонтера Маруси Звиробий.
  • Пресс-секретарь Государственного бюро расследования Анжелика Иванова прокомментировала ситуацию с волонтеркой Марусей Звиробий и отметила, что ей будет направлена повторная повестка на проведение допроса.
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