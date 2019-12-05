Зеленского не допрашивали по делу Звиробий, - Труба

5 декабря, 2019, 16:23

Президента Владимира Зеленского не допрашивали в рамках дела об "угрозах" от волонтера Маруси Звиробий и народного депутата София Федыны

Об этом сообщил директор Госбюро расследований Роман Труба, пишет Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день президент не допрашивался, процессуального статуса у него еще нет", - сказал он.

По словам Трубы, в ГБР направила для согласования в Генпрокуратуру два проекта подозрения по этому делу.