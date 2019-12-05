Заместитель главы МИД рассказал о планах решения конфликта на Донбассе

5 декабря, 2019, 20:41

Украина имеет несколько вариантов окончания войны на Донбассе

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Если будет понятно, что РФ не готова выполнять свою часть обязательств по Минским соглашениями - это вывод ее вооруженных сил, прекращение финансирования террористов, вмешательство во внутренние дела Украины - то, конечно, никакого урегулирования не произойдет", - сказал Боднар.

Следующим возможным вариантом может стать международная миротворческая операция.

"Сначала мира нужно достичь, а потом его поддерживать. Есть разные мнения, как это делать, и идеи уже прорабатывались с нашими партнерами по "нормандской четверке". Конечно, без россиян. Россияне эту идею пока блокируют. Если они и видели в ней какой-то смысл, то только для охраны персонала ОБСЕ. Для нас это было неприемлемо, потому что наша цель не замораживание конфликта, а его решение", - сказал Боднар.

Он подчеркнул, что международная миротворческая операция должна охватывать всю оккупированную территорию и состоять из военного, полицейского и гражданского компонентов.

"Это - поэтапный вывод российских войск, поэтапное введение миротворческих сил и таким образом установление мира, а затем - постепенная реинтеграция этих территорий. И, если это не удается, например, российская сторона не согласится на такую миссию, остается план "В" - замораживание конфликта", - добавил дипломат.

По его оценке третий условный план "В" - наихудший вариант, когда территории остаются оккупированными, пока агрессия продолжается.