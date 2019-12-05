Из кофейных отходов McDonald's будут создавать автозапчасти
О таких планах компании пишет The Verge .
Для создания автокомпонентов планируют использовать шелуху, которая образуется при обжарки кофейных зерен. В McDonald's говорят, что ежегодно в США несколько миллионов кофейной шелухи превращаются в садовые удобрения или уголь.
Изготовлен из такого биопластика детали будут меньше весить, что позволит автомобилям повысить топливную эффективность и снизить выбросы CO2.
Для создания биопластика из кофейных отходов их нагревают до высокой температуры в условиях низкого содержания кислорода. Вдобавок к этому примешивают пластик других сортов и дополнительные вещества. В результате получаются гранулы из которых можно формировать детали различной формы.
Свойства кофейного биопластика делают его хорошим материалом для корпусов ламп головного света, компонентов салона и других внутренних элементов. Изготовленные из него детали выходят на 20% легче традиционной пластмассы и требуют на 25% меньше энергии для производства.
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