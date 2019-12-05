Иренеуш Билл: глобальный рынок газа значительно изменится в ближайшие годы

5 декабря, 2019, 19:25

Исполнительный директор Amicus Europae Foundation (Польша), доктор Иренеуш Билл прогнозирует, что в ближайшие годы ситуация на глобальном рынке газа существенно изменится

"Не забывайте, что глобальный рынок газа меняется. LNG-терминалы появляются, как грибы после дождя в Европе. Уже есть LNG-терминал в литовской Клайпеде, такой же - в Польше", - сказал он во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

По словам Билла, Польша уже подписала контракты с катарской и американской компаниями на поставку сжиженного газа, и отказалась от долгосрочных контрактов с российским "Газпромом", но оставила возможность покупать российский газ на спотовом рынке.

В этом контексте он отметил, что строительство "Северного потока-2" вряд ли скажется на энергетической безопасности Украины, особенно учитывая то, что Украина также диверсифицирует источники поставок газа. Вместе с тем Билл признал, что с коммерческой точки зрения это может нанести вред Украине, потому что она может остаться без контракта на транзит газа.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Форум молодых лидеров по безопасности является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.