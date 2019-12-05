Информация о причастности работника ГБР к передаче данных третьим лицам не соответствует действительности, -Труба
5 декабря, 2019, 14:35
"Никто из работников ГБР не имеет отношения к раскрытию материалов уголовных производств. Это подтвердило внутреннее расследование, в том числе материалы психофизиологического исследования с помощью полиграфа, которое прошла вся следственная группа", - написал Труба.
Причастность работника ГБР к передаче информации по уголовным производствам третьим лицам, в частности Андрею Портнову, совершенно не соответствует действительности
Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram-канале.
"Никто из работников ГБР не имеет отношения к раскрытию материалов уголовных производств. Это подтвердило внутреннее расследование, в том числе материалы психофизиологического исследования с помощью полиграфа, которое прошла вся следственная группа", - написал Труба.
Журналист одного из информационных агентств некорректно осветил информацию о том, что к установлению аппаратуры прослушивания кабинета Трубы может быть причастен работник ГБР.
- 19 ноября в сети обнародовали записи разговоров якобы главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете.
- Глава Государственного бюро расследований Роман Труба считает "фейком и провокацией" обнародованные аудиозаписи телефонных разговоров, на которых он якобы беседует с высокопоставленными чиновниками о расследовании в ГБР дела.
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