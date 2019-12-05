Информация о причастности работника ГБР к передаче данных третьим лицам не соответствует действительности, -Труба

5 декабря, 2019, 14:35

Причастность работника ГБР к передаче информации по уголовным производствам третьим лицам, в частности Андрею Портнову, совершенно не соответствует действительности

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram-канале.

"Никто из работников ГБР не имеет отношения к раскрытию материалов уголовных производств. Это подтвердило внутреннее расследование, в том числе материалы психофизиологического исследования с помощью полиграфа, которое прошла вся следственная группа", - написал Труба.



Журналист одного из информационных агентств некорректно осветил информацию о том, что к установлению аппаратуры прослушивания кабинета Трубы может быть причастен работник ГБР.