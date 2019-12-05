 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнформация о причастности работника ГБР к передаче данных третьим лицам не соответствует действительности, -Труба

Информация о причастности работника ГБР к передаче данных третьим лицам не соответствует действительности, -Труба


фото: nv.ua
Причастность работника ГБР к передаче информации по уголовным производствам третьим лицам, в частности Андрею Портнову, совершенно не соответствует действительности

Об этом директор ГБР Роман Труба написал в своем Telegram-канале.

"Никто из работников ГБР не имеет отношения к раскрытию материалов уголовных производств. Это подтвердило внутреннее расследование, в том числе материалы психофизиологического исследования с помощью полиграфа, которое прошла вся следственная группа", - написал Труба.

Журналист одного из информационных агентств некорректно осветил информацию о том, что к установлению аппаратуры прослушивания кабинета Трубы может быть причастен работник ГБР.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать