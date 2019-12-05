Вызванные в Конгресс эксперты заявили о достаточных основаниях для импичмента Трампа

5 декабря, 2019, 11:08

Трое из четырех экспертов по праву, вызванных в Палату представителей США, заявили, что в действиях президента США Дональда Трампа было достаточно оснований для его импичмента

Обсуждение импичмента Трампа прошло в юридическом комитете Палаты представителей, сообщает DW.

"Если мы не можем провести процедуру импичмента президента, который воспользовался полномочиями ради личной выгоды, то мы больше не живем при демократии. Мы живем при монархии или диктатуре", - заявил один из экспертов Ноа Фелдман из университета Гарварда.

В свою очередь, профессор из Стэнфорда Памела Карлао отметила, что "приглашение иностранного правительства в наш избирательный процесс" является решением, которое "похоронит под собой демократию".

Юридический комитет Палаты представителей США является важной инстанцией в процедуре импичмента против Трампа: здесь проверяется, насколько юридически обоснованны доказательства вины президента, а также формулируется обвинение против него.