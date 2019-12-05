Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Как сообщает Le Monde, эти агенты были сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управления так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.
Западные спецслужбы вышли на след этой группы шпионов в ходе расследования покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года. По данным издания, один из этих шпионов, скорее всего, был причастен к покушению на Скрипалей.
В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городах на юго-востоке Франции, в том числе Шамоне и Эвиане.
Как сообщает Le Monde, эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции.
Отмечается также, что западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие доказательства.
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