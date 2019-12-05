Во французских Альпах нашли базу российских шпионов

5 декабря, 2019, 10:20

Западные спецслужбы выяснили, что 15 российских шпионов использовали французские Альпы как базу для проведения операций по всей Европе

Как сообщает Le Monde, эти агенты были сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управления так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

Западные спецслужбы вышли на след этой группы шпионов в ходе расследования покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года. По данным издания, один из этих шпионов, скорее всего, был причастен к покушению на Скрипалей.

В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городах на юго-востоке Франции, в том числе Шамоне и Эвиане.

Как сообщает Le Monde, эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции.

Отмечается также, что западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие доказательства.