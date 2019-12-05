Владимир Василенко: Окончательной целью России является уничтожение Украины

5 декабря, 2019, 13:56

Чрезвычайный и полномочный посол Владимир Василенко считает, что вся политика России по отношению к Украине имеет конечной целью уничтожение государства Украина и украинской нации

Об этом он сказал во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

"Здесь говорили, что целью России является вовлечение Украины в новую империю. Это - промежуточная цель. Вы должны знать и помнить, что российская властная элита, поддерживаемая российским обществом, считает Украину экзистенциальным врагом. И окончательной целью политики России является уничтожение украинской нации, украинского независимого государства и вообще Украины, как геополитической реальности", - отметил посол.

По его мнению, надо быть реалистами и называть вещи своими именами, как в вопросах Донбасса, так и в других аспектах отношений с Россией. "Нет конфликта на Донбассе. Есть вооруженная агрессия России против всей Украины, которая началась 20 февраля 2014 г. и которая продолжается до сих пор, и будет продолжаться, пока Россия будет оккупировать украинские территории. Нет никаких боевиков - там продолжаются активные вооруженные действия, есть и регулярные вооруженные формирования Российской Федерации... Нет никаких "ЛНР" и "ДНР" - это оккупационные структуры Российской Федерации", - подчеркнул Василенко.

Он также считает, что международные партнеры Украины, в частности Франция и Германия, в Минском процессе должны исходить из того, что Россия является агрессором, и учитывая это, а также нормы международного права, обеспечивать выполнение требований Украины и выплату возмещений со стороны РФ.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

По безопасности Форум молодых лидеров является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив ( КФМИ ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.