Владимир Василенко: Окончательной целью России является уничтожение Украины
Об этом он сказал во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.
"Здесь говорили, что целью России является вовлечение Украины в новую империю. Это - промежуточная цель. Вы должны знать и помнить, что российская властная элита, поддерживаемая российским обществом, считает Украину экзистенциальным врагом. И окончательной целью политики России является уничтожение украинской нации, украинского независимого государства и вообще Украины, как геополитической реальности", - отметил посол.
По его мнению, надо быть реалистами и называть вещи своими именами, как в вопросах Донбасса, так и в других аспектах отношений с Россией. "Нет конфликта на Донбассе. Есть вооруженная агрессия России против всей Украины, которая началась 20 февраля 2014 г. и которая продолжается до сих пор, и будет продолжаться, пока Россия будет оккупировать украинские территории. Нет никаких боевиков - там продолжаются активные вооруженные действия, есть и регулярные вооруженные формирования Российской Федерации... Нет никаких "ЛНР" и "ДНР" - это оккупационные структуры Российской Федерации", - подчеркнул Василенко.
Он также считает, что международные партнеры Украины, в частности Франция и Германия, в Минском процессе должны исходить из того, что Россия является агрессором, и учитывая это, а также нормы международного права, обеспечивать выполнение требований Украины и выплату возмещений со стороны РФ.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
По безопасности Форум молодых лидеров является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.
ПАРТНЕР ФОРУМА:
Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив ( КФМИ ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.
КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.
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