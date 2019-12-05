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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области СБУ разоблачила схему хищения лесоматериалов на несколько миллионов

В Житомирской области СБУ разоблачила схему хищения лесоматериалов на несколько миллионов


фото: СБУ
Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области хищения и незаконную переправку оптовых партий лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Для легализации готовой продукции и формирования пакета таможенной документации они применяли неиспользованные для экспорта документы о происхождении лесосырья реальных предпринимателей из других регионов. Для "узаконивания" переправки товара через границу морским путем дельцы использовали заключенный ими контракт с оффшорной компанией на поставку лесоматериалов", - говорится в сообщении.

Незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен.

"Двое предпринимателей, житель Коростеня и иностранец организовали схему нелегальной реализации древесины за границу. Они скупали незаконно срубленные в местных государственных и коммунальных лесхозах дерева для изготовления пиломатериалов", - отметили в СБУ.

Сейчас суд арестовал 12 подготовленных к транспортировке контейнеров стоимостью более 1 млн грн.

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