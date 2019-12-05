В Украине выбрали нового главу правления Фонда соцстрахования
Об этом сообщает пресс служба Министерства социальной политики Украины .
Как отмечается, новым председателем правления стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.
"Сегодня меня избрали председателем правления Фонда в соответствии с законом, уставом и регламентом Фонда. На этом посту моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, представленных в правлении Фонда", - заявил он.
По словам Коваля, на заседании правления Фонда были включены пять вопросов повестки дня:
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ротация председателя правления Фонда и избрание его заместителей;
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формирование состава постоянных комиссий Фонда;
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обращение в Счетную палату о проведении аудита деятельности Фонда социального страхования за период с 1 августа 2017 по 1 января 2020 г.;
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о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год.
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Напомним, Фонд социального страхования Украине 20 ноября приостановил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.
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3 декабря перед гражданами погасили задолженность по больничным , выплатам по беременности и родам и другим выплатам, которые контролируются Фондом социального страхования, сообщили в фонде.
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