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Espreso.tvОбществоВ Украине выбрали нового главу правления Фонда соцстрахования

В Украине выбрали нового главу правления Фонда соцстрахования


фото: slovoidilo
На внеочередном заседании правления Фонда социального страхования Украины, которое состоялось в четверг, 5 декабря, избрали нового председателя правления Фонда

Об этом сообщает пресс служба Министерства социальной политики Украины .

Как отмечается, новым председателем правления стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"Сегодня меня избрали председателем правления Фонда в соответствии с законом, уставом и регламентом Фонда. На этом посту моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, представленных в правлении Фонда", - заявил он.

По словам Коваля, на заседании правления Фонда были включены пять вопросов повестки дня:

  • ротация председателя правления Фонда и избрание его заместителей;

  • формирование состава постоянных комиссий Фонда;

  • обращение в Счетную палату о проведении аудита деятельности Фонда социального страхования за период с 1 августа 2017 по 1 января 2020 г.;

  • о внесении изменений в бюджет Фонда на 2019 год.

  • Напомним, Фонд социального страхования Украине 20 ноября приостановил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

  • 3 декабря перед гражданами погасили задолженность по больничным , выплатам по беременности и родам и другим выплатам, которые контролируются Фондом социального страхования, сообщили в фонде.

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