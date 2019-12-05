В Украине выбрали нового главу правления Фонда соцстрахования

5 декабря, 2019, 14:55

На внеочередном заседании правления Фонда социального страхования Украины, которое состоялось в четверг, 5 декабря, избрали нового председателя правления Фонда

Об этом сообщает пресс служба Министерства социальной политики Украины .

Как отмечается, новым председателем правления стал заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"Сегодня меня избрали председателем правления Фонда в соответствии с законом, уставом и регламентом Фонда. На этом посту моей первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы Фонда, защита интересов застрахованных граждан и баланс интересов всех сторон, представленных в правлении Фонда", - заявил он.

По словам Коваля, на заседании правления Фонда были включены пять вопросов повестки дня: