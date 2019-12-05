В МИД предлагают отменить возможность пересечения российской границы по внутренним паспортам

5 декабря, 2019, 14:38

Возможность пересечения российской границы с 1 марта 2020 для граждан Украины предлагают ограничить загранпаспортом

Об этом сообщает директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии для УНИАН .



Чиновник МИД заявил: "Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении."



Проект постановления, подготовленный МИД на согласование в правительстве предусматривает приостановление действий положений соглашений с РФ в период 1997 и 2011 годов, заключенных еще до начала российской агрессии.

"Законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" четко определены документы, которые дают право гражданину Украины на въезд или выезд из Украины. Это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический и служебный паспорта Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право только на въезд в Украину). в случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 г. к гражданам Украины, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу ", - сообщил Погорельцев.

Чиновник МИД объяснил, что причиной внесения изменений является рост количества случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки.



По словам чиновника свидетельство о рождении ребенка не подтверждает принадлежность к гражданству Украины и не содержит фотографии его владельца, что делает невозможным идентификацию ребенка на основании этого документа, а также создает угрозу незаконного вывоза этого ребенка. Также, свидетельства и паспорта не содержат информации латиницей, поэтому нет возможности сверяться с базами данных Интерпол при въезде-выезде из страны.



Погорельцев подчеркнул, что паспорта старого образца и свидетельства имеют низкий уровень защиты и не имеют считывания электронной информации.



Чиновник отметил, что нововведение сможет упростить идентификацию граждан на границе, а это, в свою очередь, повысит общий уровень безопасности, особенно в условиях вооруженной агрессии России, по Украине.