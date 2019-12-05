В Международный день волонтера Зеленский наградил Сергея Притулу, Тараса Тополю и других помощников армии

5 декабря, 2019, 18:02

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", - говорится в указе.

Список награжденных:

Наградить орденом "За заслуги" III степени ":

АНДРИЙЧУКА Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации "Пласт"

КОВАЛЯ Сергея Алексеевича - члена общественной организации "Международный союз волонтеров Украины", г. Киев

ПРИТУЛУ Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев

ТАУБЕ Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения "Хелп Армии", г.Харьков

ТИРУ Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев

ТОПОЛЮ Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев

Наградить орденом "За мужество" № III степени

АДАМЯКА Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область

БОХОНКО Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев

ЗАЯЧКИВСКОГО Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев

РЕМЕЗЮКА Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев

РЕМЕЗЮКА Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации «Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев

Наградить орденом княгини Ольги III степени

ЖУРБЕНКО Наталью Павловну - волонтера, Луганская область

МИХАЙЛОВУ Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы "АРМИЯ SOS", г.Киев

РЫЖАК Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации "Координационный центр защитников Умани", Черкасская область

Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы

ДЕЙНЕГУ Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев

Наградить медалью "За спасенную жизнь".

БУРЛАКОВУ Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям" Краб "

ЗИНЕВИЧА Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.

МАЦИБОХ Елену Геннадиевна - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда "Крона"

ПИСАРЧУКА Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев

СТОРОЖУК Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к Сердцу"

Наградить медалью "3а труд и доблесть"

АРТЕМЕНКО Марию Алексеевну - волонтера

БУРЕНИНА Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев

КИСЛИЦИНУ Лилию Петровну - волонтера общественной организации "Объединение "Смарта"

МАКАРОВУ Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область

ПОТАПЧУКА Максима Юрьевича - волонтера, голову Краматорского центра Всеукраинской организации "Пласт", Донецкая область.

"Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие", - добавил Зеленский.