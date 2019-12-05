В Международный день волонтера Зеленский наградил Сергея Притулу, Тараса Тополю и других помощников армии
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", - говорится в указе.
Список награжденных:
Наградить орденом "За заслуги" III степени ":
АНДРИЙЧУКА Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации "Пласт"
КОВАЛЯ Сергея Алексеевича - члена общественной организации "Международный союз волонтеров Украины", г. Киев
ПРИТУЛУ Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев
ТАУБЕ Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения "Хелп Армии", г.Харьков
ТИРУ Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев
ТОПОЛЮ Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев
Наградить орденом "За мужество" № III степени
АДАМЯКА Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область
БОХОНКО Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев
ЗАЯЧКИВСКОГО Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев
РЕМЕЗЮКА Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев
РЕМЕЗЮКА Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации «Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев
Наградить орденом княгини Ольги III степени
ЖУРБЕНКО Наталью Павловну - волонтера, Луганская область
МИХАЙЛОВУ Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы "АРМИЯ SOS", г.Киев
РЫЖАК Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации "Координационный центр защитников Умани", Черкасская область
Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы
ДЕЙНЕГУ Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев
Наградить медалью "За спасенную жизнь".
БУРЛАКОВУ Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи онкобольным детям" Краб "
ЗИНЕВИЧА Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.
МАЦИБОХ Елену Геннадиевна - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда "Крона"
ПИСАРЧУКА Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова", г.Киев
СТОРОЖУК Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к Сердцу"
Наградить медалью "3а труд и доблесть"
АРТЕМЕНКО Марию Алексеевну - волонтера
БУРЕНИНА Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев
КИСЛИЦИНУ Лилию Петровну - волонтера общественной организации "Объединение "Смарта"
МАКАРОВУ Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область
ПОТАПЧУКА Максима Юрьевича - волонтера, голову Краматорского центра Всеукраинской организации "Пласт", Донецкая область.
"Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие", - добавил Зеленский.
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