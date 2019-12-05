В Египте разбился уже второй истребитель МиГ-29 из недавно купленной в РФ партии
5 декабря, 2019, 17:23
В четверг, 5 декабря, в Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29
Как сообщают Ведомости, авария произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета.
По имеющимся данным, пилот самолета успел катапультироваться, однако информации по его состояния пока нет.
При этом отмечается, что это уже второй российский МиГ-29, разбившегося в Египте, из 46 истребителей, поставленных РФ в рамках коммерческого контракта от 2016 на общую сумму в $2,5 млрд.
Первый такой случай произошел в ноябре 2018-го.
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