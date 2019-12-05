В Британии автомобиль сбил насмерть российского миллиардера
Об этом сообщает The Sun.
"Российский магнат, который проживал в Великобритании, погиб после того как его во время прогулки с собакой сбил автомобиль", - говорится в сообщении.
Издание добавляет, что автомобиль сбил Обретецького еще 25 ноября, а умер он в больнице через пять дней. Однако, о смерти россиянина стало известно только сейчас. В британской полиции не называют имя погибшего, однако, по данным российских СМИ речь идет именно о Обретецького.
По словам давнего друга погибшего российского бизнесмена Павла Боровкова, нельзя исключать версию, что инцидент произошел не случайно.
"Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его намеренно сбили", - сказал Боровков.
Также издание подчеркивает, что в Британии за последние годы несколько россиян погибли при загадочных обстоятельствах.
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