В Британии автомобиль сбил насмерть российского миллиардера

5 декабря, 2019, 16:50

Российский бизнесмен Дмитрий Обретецький погиб в графстве Сюррей на юге Англии, после того как его сбил автомобиль

Об этом сообщает The Sun.

"Российский магнат, который проживал в Великобритании, погиб после того как его во время прогулки с собакой сбил автомобиль", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что автомобиль сбил Обретецького еще 25 ноября, а умер он в больнице через пять дней. Однако, о смерти россиянина стало известно только сейчас. В британской полиции не называют имя погибшего, однако, по данным российских СМИ речь идет именно о Обретецького.

По словам давнего друга погибшего российского бизнесмена Павла Боровкова, нельзя исключать версию, что инцидент произошел не случайно.

"Вы знаете, водители в Лондоне очень осторожны, я не исключаю, что его намеренно сбили", - сказал Боровков.

Также издание подчеркивает, что в Британии за последние годы несколько россиян погибли при загадочных обстоятельствах.