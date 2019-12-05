Украина построит стену на Донбассе в случае провала переговоров с РФ, - Ермак

5 декабря, 2019, 14:17

Украинская власть в случае провала Нормандской встречи и Минского процесса готова "строить стену" на Донбассе

Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передает Reuters.

По его словам, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмен пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

"Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желание выполнять "Минск". Мы не будем ждать годами, мы определили ограниченное время", - сказал Ермак.

Он не уточнил, сколько времени готовы ждать у президента, но ранее в разговорах с представителями команды Зеленского неофициально звучало, что ясность по поводу мирного урегулирования должна появиться в первой половине 2020 года. сообщает

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - добавил он и назвал Минские соглашения устаревшими.