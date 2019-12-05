Ученые сделали открытие, которое меняет представление о природе Солнца

5 декабря, 2019, 11:51

Солнечный зонд Parker, запущенный в 2018 году, зафиксировал аномально быстрый солнечный ветер: скорость превышала прогнозируемую теоретическую в 15-25 раз

Об этом сообщает научное издание Nature в 4 статьях написанных по результатам первых двух близких пролетов солнечного зонда Parker Solar Probe рядом с Солнцем.



Космический зонд, названный в честь Юджина Паркера, первым предположил существование солнечного ветра в 1958, 5 ноября стал самым быстрым искусственным летательным аппаратом в истории, когда набрал скорость в невероятных 343 тысячи километров в час, пролетая в перигелии (ближайшая точка к Солнцу объектов вращающихся вокруг него), а также к ближайшему к Солнцу искусственныму объекту, запущенному человеком, 24 млн км (расстояние от Солнца до Меркурия - 58 млн км).



Parker обнаружил новые явления в пределах четверти астрономической единицы, расстояния между Землей и Солнцем. На этом расстоянии зонд зафиксировал аномальные скорости солнечного ветра, которые полностью противоречат принятым сегодня представлениям о звезде.



"К нашему большому удивлению, до того момента, когда мы добрались к близкой точкк, солнечный ветер обтекал со скоростью 35-50 километров в секунду вокруг Солнца. Это примерно в 15-25 раз быстрее, чем предусматривают стандартные солнечные модели, поэтому нам не хватает чего-то действительно фундаментального в наших стандартных моделях Солнца - как оно вращается и как идет ветер - и это действительно интересно ", - прокомментировал один из авторов исследования и автор статьи Джастин Каспер.



Открытие имеет большие последствия. Знание того, что ветер имеет более высокую скорость, чем ожидалось, может помочь исследователям усовершенствовать прогнозы, когда опасная вспышка Солнца может достичь Земли. Полученные данные также подсказывают, что солнечный ветер транспортирует больше энергии от Солнца, чем ранее считалось, поэтому вращение звезды может замедляться быстрее, чем ожидалось. Если так, астрономам, возможно, придется пересмотреть свои представления о твике других звезд во Вселенной.



Ученые уже назвали результаты исследований началом «Золотого века» в исследованиях звезды.



Но пока солнечный зонд Паркер изучил лишь небольшую часть Солнца с близкого расстояния.



"Нужно больше наблюдений, чтобы подтвердить аномально большую скорость солнечного ветра", - говорит Адам Финли, астроном из Университета Эксетер, Великобритания, который моделировал, как ветер замедляет вращение Солнца.



К концу своей миссии в 2025 году у зонда будет 24 близких встречи с Солнцем - приблизившись к звезде на втрое большее расстояние, чем прежде.