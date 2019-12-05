Готовы к изменению Конституции после "нормандских" переговоров, - Ермак

5 декабря, 2019, 12:59

Команда президента Украины планирует провести конституционную реформу по итогам саммита в Нормандском формате, но обещает ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, сообщает "Европейская правда" .

"Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет", - заявил помощник президента.

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку оно предусмотрено Минского договоренностями.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места. Также будут определенные положения по ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозы целостности Украины.