Готовы к изменению Конституции после "нормандских" переговоров, - Ермак
Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, сообщает "Европейская правда" .
"Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет", - заявил помощник президента.
По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку оно предусмотрено Минского договоренностями.
Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места. Также будут определенные положения по ОРДЛО.
"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не означает, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.
Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозы целостности Украины.
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