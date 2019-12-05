 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТейлор: Нормандская встреча - это возможность для РФ вернуть Украине оккупированный Донбасс

Тейлор: Нормандская встреча - это возможность для РФ вернуть Украине оккупированный Донбасс


фото: rbc.ua
Временный проверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже, и подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Донбасса

"Лидеры "нормандской четверки" встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украины", - сказал он журналистам в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Тейлор подчеркнул, что США будут поддерживать Украину в переговорах в нормандском формате.

На 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

4 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать