Стивен Пайфер: США продолжат поддерживать Украину, несмотря на внутренние проблемы

5 декабря, 2019, 12:37

Сотрудник Stanford University (США), посол Стивен Пайфер считает, что процедура импичмента президента США Дональда Трампа не отразится на поддержке Украины

Об этом он сказал в видеообращении к Форуму молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

По словам посла, находясь в Украине, он слышал опасения что процедура импичмента подорвет поддержку, которую США оказывают Украине.

"Я верю, что американская поддержка Украины есть и остается сильной. Она сильная и в части Конгресса, где Украине оказывают большую поддержку как республиканцы, так и демократы. Чиновники Государственного департамента, Министерства обороны, национальной безопасности, те должностные лица, которые ежедневно определяют американскую политику, они понимают, что Украина и ее успех важны для американской национальной безопасности", - отметил он.

Пайфер добавил, что переговоры в "нормандском формате" - хорошая возможность понять, действительно ли стороны конфликта хотят достичь мирных договоренностей. "До сих пор складывалось впечатление, что Кремль хотел бы, чтобы конфликт в Донбассе продолжался, считая, что это поможет сохранить давление на Киев и сделать более сложным для украинцев провести важные реформы и построить современную успешную страну. Но все же есть смысл попробовать, есть ли у Кремля какую готовность к миру", - подчеркнул он.

По мнению Пайфера, европейцы хотят, чтобы конфликт в Донбассе закончился, и поэтому определенное давление на Украину может быть. "Но я не думаю, что Франция и Германия будут подталкивать президента Зеленского к глупым уступкам", - считает посол.

Он также подчеркнул важность сохранения Минских соглашений, чтобы Европа продолжала находиться в мирном процессе, в также сохраняла санационное давление на Россию.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Форум молодых лидеров по безопасности является уникальной дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

ПАРТНЕР ФОРУМА:

Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив ( КФМИ ) поддерживает малые, но высокоэффективные проекты, отвечающие приоритетным направлениям международной помощи правительства Канады. Программа направлена на поддержку инициатив, разработанных преимущественно местными партнерами.

КФМИ также призван поддерживать положительные двусторонние отношения между Канадой и странами-реципиентами и их гражданским обществом, путем углубления контактов и поддержки местных инициатив.