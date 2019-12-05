США ввели санкции против российской "Корпорации зла"

5 декабря, 2019, 18:02

Министерства юстиции и финансов США 4 декабря ввели санкции против российской хакерской группы, известной как "Корпорация зла" (Evil Corp.), а также ряда других организаций и физлиц

Об этом сообщает на сайте Министерства финансов США.

"Министерство финансов ввело санкции против Evil Corp в контексте масштабных действий против одной из самых развитых киберпреступных организаций в мире. Наши скоординированные действия (вместе с союзниками по НАТО - ред.) Направлены на то, чтобы прекратить масштабные фишинг-компании, введенные этой российской хакерской группой ", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Корпорация зла" (название напоминает прозвище ключевой злонамеренной корпорации во популярной телевизионной драме "Мистер робот") "руководствуется группой людей, которые базируются в Москве, Россия, которые имеют многолетний опыт и хорошо развитые, доверенные отношения друг с другом", заявили в Министерстве финансам.

Утверждается, что преступная организация похитила крайней мере 100 000 000 долларов у банков, используя вредоносное программное обеспечение, известное как "Dridex", работавшего над блокировкой распространенного антивирусного программного обеспечения и распространялось с помощью фишинговых кампаний по электронной почте.

После заражения вредоносное смогло украсть данные для входа в систему и очистить счета банковских служащих и клиентов, передавая выручку на оффшорные счета, контролируемые Evil Corp, говорится в Прессрелизы.

Федеральные ведомства утверждают, что преступные доходы Evil Corp., вероятно, "значительно выше", чем украденные примерно 100 000 000 долларов США, что делает предприятие одной из крупнейших групп хакерских злоупотреблений.

Министерство юстиции объявило обвинения против ключевых руководителей группы, а министерство финансов объявило санкции против Evil Corp "как часть широкого мероприятия против одной из самых киберпреступных организаций в мире".

В частности, санкции направлены на лидера группы Максима Якубца, который "также предоставляет прямую помощь злонамеренным киберзусиллям российского правительства", заявили в США. Также ограничения введены против активных членов группы Дениса Гусева и Игоря Турашова.

В общем санкции направлены на 17 человек и 7 организаций, в частности Evil Corp, ее основных кибероператорив, несколько предприятий, связанных с членом группы, и финансовых фасилитаторов, которые используются группой.