Скороход обвиняет Геруса в получении взятки за поправку в закон, разрешающую импорт электроэнергии из РФ

5 декабря, 2019, 12:27

Исключенная из фракции "Слуги народа" нардеп Анна Скороход обвинила Андрея Геруса в получении взятки за внесение поправки, которая позволяет покупать и продавать электричество в РФ по суточным контрактам

Об этом Анна Скороход сообщила в комментарии телеканалу "Прямой" в кулуарах Рады.



"Сейчас у нас рассматривается во втором чтении законопроект 2233, в котором есть поправка о запрете импорта по двусторонним договорам из Российской Федерации на внутреннем суточном рынке, но при этом не запрещается продажа электроэнергии из РФ на сутки вперед, что для меня вопросом: почему так? Наверное, господин Герус пытается таки отработать те деньги, которые получил за внесение этой поправки еще два месяца назад", - заявляет Скороход в комментарии.



Журналисты "Прямого" не сообщают, спрашивали ли они, кто давал взятки, однако утверждают, что в части интервью, которая не вошла в видео, Скороход предполагает, что взятка Герусу была в размере от 100 до 400 тыс. долл. Также не предоставлялась информация, откуда Анна Скороход обладает такой информацией.