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Espreso.tvОбществоСколько будет стоить восстановить водительское удостоверение онлайн: расчеты МВД

Сколько будет стоить восстановить водительское удостоверение онлайн: расчеты МВД


фото: sud.ua
После запуска нового онлайн-сервиса восстановить водительское удостоверение можно будет за 201 грн

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.

По его словам, для того чтобы заказать или восстановить водительское удостоверение, нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете.

"Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас как гражданина, который может быть сопоставлен с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний.

Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривню бланка и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время ", - сказал он.

 

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