Скабеева заявила, что пообщалась с Зеленским по телефону

5 декабря, 2019, 07:56

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что дозвонилась до президента Владимира Зеленского, однако он не захотел с ней общаться

Запись телефонного разговора был показан в эфире телеканала "Россия 1", информируют российские СМИ.

"Вас беспокоит Ольга Скабеева. Простите, ради Бога, я вас отвлекаю", - успела сказать пропагандистка.

В ответ Зеленский не захотел общаться с ней, сославшись на работу.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что произошло. Но из-за того, что у вас, я так понимаю, ничего не произошло, я тогда, извините, продолжу общение с коллегами", - отметил человек с голосом, похожим на голос Зеленского.

Скабеева потом назвала Зеленского очень приятным в общении человеком.