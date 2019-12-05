СБУ отпустила члена "Единой России", который ехал из Крыма по украинскому паспорту
5 декабря, 2019, 15:35
В Службе безопасности Украины сообщили, что задержания крымского члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого на админкордоне с Херсонький областью не было
Об этом Крым.Реалии сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Мы его задержали, привезли на собеседование, пообщались и отпустили. Процессуально мы его не задерживали. После того как следователь примет решение, выдвигать человеку подозрение или не выдвигать, будут направлены материалы в суд, и уже суд примет решение", - сказала она
По словам пресс-секретаря, Кучерявый может передвигаться Украине, но "он сотрудничает и никуда не бежит".
- На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской партии власти "Единая Россия" Игоря Кучерявого.
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