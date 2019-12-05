Россия отправила на оккупированный Донбасс 10-й в этом году "гумконвой"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 4:50 по 5:40 ночи на оккупированную территорию ОРДЛО проехали 2 колонны грузовиков.
ГНСУ сообщает, что это десятый в этом году и 94-й за все время российской оккупации "гумконвой".
"Как и в предыдущие разы, "гумконвой" перемещался с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - комментируют пограничники.
По словам пресс-службы ГНСУ, грузовики, якобы, перевозили детское питание. Украинская сторона (сводная группа пограничников и таможенников) не была допущена к осмотру грузов с российской стороны.
Загруженность автомобилей конвоя составляла около 70%.
- Напомним, предыдущий "гумконвой" (девятый в 2019) фиксировали 28 ноября.
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