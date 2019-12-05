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Espreso.tvОбществоРада передала регулирование рынка труда в Минэкономразвития

Рада передала регулирование рынка труда в Минэкономразвития


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины приняла закон, которым передает полномочия в сфере занятости населения от Министерства социальной защиты в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства

За соответствующий законопроект №2168 проголосовали 264 депутата.

Отмечается, что необходимость принятия этого законопроекту возникла после формирования нового правительства, когда сферу занятости решили отдать в подчинение Минэкономики, а не Минсоцполитики.

"В связи с утверждением нового состава правительства предполагается перераспределение полномочий Кабинета министров по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

  • Напомним, накануне министр экономического развития Тимофей Милованов предложил узаконить в Украине дистанционную форму трудоустройства и работу с гибким графиком .
 
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