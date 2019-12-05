"Просила бы без матов. - не **й делать": обнародована переписка, из-за которой подрались Бужанский и Лерос
Фотографии переписки в телефоне нардепа Ирины Врещук обнародовало издание Буквы.
"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" - написала Верещук.
"Не **й делать", - написал в ответ Лерос.
После этого Верещук снова попыталась призвать Лерос к корректному общению и извинениямй.
"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное - все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", - написала Верещук.
В ответ Лерос дал понять, что извиняться не планирует.
"У меня плотный график, лет через 8 давай", - ответил Лерос.
Нардеп Верещук отметила, что коллега по фракции Максим Бужанский вступился за нее и потребовал извинений.
"Я тронута и поражена нашими мужчинами из фракции "Слуги народа", которые безапелляционноне будут терпеть, когда кто-то над женщиной пытается таким образом возвыситься", - рассказала Верещук, добавив, что потребует от Лероса публичных извинений.
- Напомним, 5 декабря в Раде произошла драка с участием депутатов "Слуги народа" Максима Бужанского и Гео Лероса.
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