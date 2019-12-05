"Просила бы без матов. - не **й делать": обнародована переписка, из-за которой подрались Бужанский и Лерос

5 декабря, 2019, 17:41

В сеть выложили переписку во внутреннем чате фракции "Слуги народа", которая стала поводом для драки в Верховной Раде между нардепами Гео Леросом и Максимом Бужанским

Фотографии переписки в телефоне нардепа Ирины Врещук обнародовало издание Буквы.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" - написала Верещук.

"Не **й делать", - написал в ответ Лерос.

После этого Верещук снова попыталась призвать Лерос к корректному общению и извинениямй.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное - все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", - написала Верещук.

В ответ Лерос дал понять, что извиняться не планирует.

"У меня плотный график, лет через 8 давай", - ответил Лерос.

Нардеп Верещук отметила, что коллега по фракции Максим Бужанский вступился за нее и потребовал извинений.

"Я тронута и поражена нашими мужчинами из фракции "Слуги народа", которые безапелляционноне будут терпеть, когда кто-то над женщиной пытается таким образом возвыситься", - рассказала Верещук, добавив, что потребует от Лероса публичных извинений.