 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00. Будет ли покупать Украина российский газ уже со следующего года?

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00. Будет ли покупать Украина российский газ уже со следующего года?

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:00

Ведущий и гости программы обсудят то, как меняется ситуация с российско-украинскими договоренностями по транзиту и поставкам газа. Как это может сказаться на ситуации в жилищно-коммунальной сфере и окажется ли под угрозой энергетическая независимость Украины?

Гости программы:

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность"

Михаил Волынец, народный депутат, "Батькивщина"

Соломия Бобровская, народный депутат, "Голос"

Андрей Рева, министр социальной политики (2016 - 2019)

Валерий Боровик, глава правления альянса "Новая энергия Украины"

Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

5 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать