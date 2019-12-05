"Политклуб Виталия Портникова" в 21:00. Будет ли покупать Украина российский газ уже со следующего года?
5 декабря, 2019, 17:30
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:00
Ведущий и гости программы обсудят то, как меняется ситуация с российско-украинскими договоренностями по транзиту и поставкам газа. Как это может сказаться на ситуации в жилищно-коммунальной сфере и окажется ли под угрозой энергетическая независимость Украины?
Гости программы:
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность"
Михаил Волынец, народный депутат, "Батькивщина"
Соломия Бобровская, народный депутат, "Голос"
Андрей Рева, министр социальной политики (2016 - 2019)
Валерий Боровик, глава правления альянса "Новая энергия Украины"
Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации
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