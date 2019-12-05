"Очевидно, соглашения не будет": спикер Путина Песков высказал ожидания от "нормандской" встречи

5 декабря, 2019, 22:07

В России заявили, что в нормандском формате могут подписать "какой-нибудь необязательный документ"

Об этом он заявил в интервью изданию "Дождь".

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков.

По его мнению, будет принят "необязательный документ, необязательно соглашение".