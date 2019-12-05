"Нью-Йорк Таймс" утверждает, что не искажало интервью с Зеркаль
5 декабря, 2019, 10:59
"Нью-Йорк Таймс" дало ответ на запрос украинского издания НВ по интервью с бывшим заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль
Об этом сообщил главный редактор Радио НВ Валерий Калныш в Facebook.
Спикер издания Нью-Йорк Таймс направил письмо в ответ на запрос, осуществленный после интервью с украинским дипломатом Еленой Зеркаль.
"Нью-Йорк Таймс настаивает на правильности своего репортажа, который включает прямые цитаты Елены Зеркаль о событиях произошедших", - говорится в ответе американского издания.
- Напомним, ранее Елена Зеркаль опровергла в интервью некоторые утверждения из разговора с журналистами "Нью-Йорк Таймс" и написала открытое письмо изданию.
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