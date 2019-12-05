"Ни на что не хватает": Милованов пожаловался на размер зарплаты
Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.
"То, что мне приходит на счет, хватает только на Uber. Зарплаты, я думаю, это тоже больной вопрос. Но я стараюсь, чтобы у моих замов была достойная заработная плата", - отметил Милованов.
По его словам, его министерская зарплата - 18 тыс. грн.
"Ни на что не хватает", - добавил министр.
Милованов отметил, что украинские зарплаты будут расти относительно европейских.
"Доллар держится по 24 гривни, может даже национальная валюта становится сильнее. Это означает, что гривневая зарплата в долларах или евро выглядит сильнее. И этот процесс будет продолжаться ", - сказал министр.
По его словам, номинальные зарплаты тоже будут расти. Формальная занятость немного увеличивается, неформальная - наоборот. Сейчас идет дискуссия по поводу ФЛП.
"Мы постараемся упростить администрирование. Это моя позиция как министра экономики. Что предприятием может заниматься каждый человек и нужно иметь минимальную нагрузку ", - добавил он.
- Ранее Милованов назвал области с низкой средней зарплатой .
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