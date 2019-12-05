"Нормандский саммит" начнется с закрытой встречи Путина и Зеленского, - Гончаренко
5 декабря, 2019, 11:24
Саммит в нормандском формате в Париже начнется с двусторонней закрытой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
"Нормандский саммит начнется с двусторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным. То есть, сначала пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России", - написал Гончаренко.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от нормандского саммита , который состоится 9 декабря.
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-