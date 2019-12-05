"Нормандский саммит" начнется с закрытой встречи Путина и Зеленского, - Гончаренко

5 декабря, 2019, 11:24

Саммит в нормандском формате в Париже начнется с двусторонней закрытой встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Нормандский саммит начнется с двусторонней закрытой встречи между Зеленским и Путиным. То есть, сначала пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России", - написал Гончаренко.