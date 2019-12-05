"Классический синий": Pantone назвал главный цвет 2020 года
5 декабря, 2019, 12:09
Институт цвета Pantone, который изучает цветовые тренды в мире, определил, что главным цветом 2020 года будет "классический синий"
Об этом сообщает сайт Института.
"Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а "классический синий" - символ спокойствия и доверия, на него всегда можно положиться", - прокомментировала выбор цвета исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.
Трендовыми будут все оттенки, связанные с "природой, спокойствием и комфортом".
В 2019 году трендовым цветом был "живой коралл".
Перед тем как выбрать цвет года, в Pantone анализируют мировые тенденции - индустрию развлечений, моду, искусство, дизайн, путешествия и даже социально-экономические условия. На избрание цвета также могут влиять новые технологии и материалы.
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