"Классический синий": Pantone назвал главный цвет 2020 года

5 декабря, 2019, 12:09

Институт цвета Pantone, который изучает цветовые тренды в мире, определил, что главным цветом 2020 года будет "классический синий"

Об этом сообщает сайт Института.

"Время, в которое мы живем, требует веры и уверенности, а "классический синий" - символ спокойствия и доверия, на него всегда можно положиться", - прокомментировала выбор цвета исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Трендовыми будут все оттенки, связанные с "природой, спокойствием и комфортом".

В 2019 году трендовым цветом был "живой коралл".

Перед тем как выбрать цвет года, в Pantone анализируют мировые тенденции - индустрию развлечений, моду, искусство, дизайн, путешествия и даже социально-экономические условия. На избрание цвета также могут влиять новые технологии и материалы.